Вымогали у мужчины $50 тыс. несуществующего долга: в Киеве задержали четырех злоумышленников. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
1,7 т.
В Киеве правоохранители задержали четырех злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к вымогательству. Нарушители, угрожая пистолетом, хотели получить от пострадавшего 50 тысяч долларов США.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит наказание в виде длительных сроков заключения.

Требовали несуществующий долг

По словам правоохранителей, потерпевший – 24-летний киевлянин, который занимается продвижением страниц в социальных сетях. Накануне с ним связался неизвестный мужчина и пригласил на рабочую встречу, якобы чтобы обсудить заказ услуг.

Во время разговора мужчин в автомобиле потерпевшего к ним внезапно подсели двое неизвестных, которые надели мужчине наручники и, угрожая пистолетом, стали требовать 50 тысяч долларов, который киевлянин был якобы им должен. Впрочем, не получив желаемого, злоумышленники скрылись.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастны четверо местных жителей в возрасте от 19 до 41 года.

"Дельцы разработали детальный план преступления, согласно которому один из фигурантов подыскал в социальной сети мужчину, который занимается продвижением страниц в социальных сетях и, вероятно, владеет значительной суммой средств. Еще один нарушитель создал страницу в мессенджере и написал потерпевшему под видом заказчика услуг и договорился о встрече. Другие двое осуществляли непосредственное физическое воздействие и угрозы", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит нападавшим

По факту вымогательства, совершенного по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

