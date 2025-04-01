Врач рассказала, сколько еще в Киеве будет повышен уровень заболеваемости гриппом

В Киеве в ближайшие 2-3 недели будет наблюдаться повышенный уровень заболеваемости гриппом. После этого он должен пойти на убыль.

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Об этом рассказала заведующая инфекционным отделением №2 Свято-Михайловской клинической больницы Людмила Минова, передает Телеканал Киев. Кроме того, в столице еще фиксируются единичные случаи Covid-19.

"В Киеве еще 2-3 недели мы будем наблюдать такой повышенный уровень заболеваемости (грипп. – Ред.), а затем – периодические случаи", – рассказала Минова.

Она добавила, что вирус гриппа никуда не девается, он циркулирует весь год, просто уровень заболеваемости очень низок. Подчеркнула, что последние две недели наблюдается рост заболеваемости. Вирусы гриппа доминируют, но есть единичные случаи Covid-19.

Грипп – острая вирусная инфекционная болезнь с периодическим эпидемическим или даже пандемическим распространением. Она характеризуется появлением острого респираторного синдрома с преобладанием трахеобронхита и выраженной интоксикацией с лихорадкой.

Как сообщал OBOZ.UA, 16-летняя Аленка Зелик, заболевшая гриппом еще в феврале и попавшая в тяжелое состояние в больницу, умерла. Девочка обучалась в 10 классе.

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