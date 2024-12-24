'Возможностью встречать праздники мы обязаны нашим воинам': Кличко поздравил украинцев с Рождеством и Новым годом. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Рождеством Христовым и Новым годом. Ван подчеркнул, что возможностью жить, работать и встречать праздники мы обязаны нашим воинам.

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Видео с поздравлением Киевский городской голова опубликовал в своем Telegram-канале. Он призвал отправлять украинским военным подарки на фронт.

"Еще одно Рождество будем встречать в условиях войны. Еще один год – уже третьей полномасштабной войны, Украина сражалась и сражается за свое существование. За возможность жить, работать, встречать Рождество мы обязаны нашим воинам. Помогаем им как можем. Берегите близких, поддерживайте друзей. Пошлите подарочки защитникам на фронт! С Рождеством Христовым и Новым годом! Помогаем нашим защитникам вместе! Слава Украине!" – написал Кличко.

Напомним, в Киеве в честь Рождества Христова и Нового года во вторник, 24 декабря, переодели скульптуры маленьких основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди. Их одели в аутентичные украинские костюмы, а маленького Щека – в военную форму с шевроном одного из подразделений ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Рождество 25 декабря в Украине ожидается облачная погода без осадков. Небольшой дождь возможен только в южных областях.

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