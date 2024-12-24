Синоптик уточнила прогноз погоды на Рождество и Новый год в Украине: ждать ли снега и морозов.

На Рождество 25 декабря в Украине ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Небольшой дождь возможен только в южных областях.

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На западе страны вероятен небольшой снег. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

В большинстве областей нашей страны будет преимущественно облачно, но без осадков. Погодные условия будет диктовать масштабный антициклонный массив, занимающий значительную часть континентальной Европы.

Температура воздуха в ночь на Рождество ожидается в пределах 0…+4 градусов, а на западе возможен мороз до -3 градусов. В течение дня 25 декабря в Украине ожидается +1…+4 градуса.

В западных областях и на крайнем севере возможен небольшой мороз. В южной части Украины воздух прогреется до +9, а в Крыму столбики термометров поднимутся до +12 градусов.

В Киеве на Рождество осадки маловероятны. Ночью в столице будет около 0 градусов, а днем от 0 до 2 градусов тепла.

На Новый год погода в Украине не претерпит существенных изменений. Сильных морозов и осадков синоптики не прогнозируют.

Напомним, на Новый год в Украине существенного похолодания не предвидится. Погодные условия будут достаточно мягкими – без сильных морозов и снегопада. В последние дни года будет минимум осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, зима в Украине 2024-2025 будет относительно теплой, но не исключается поступление арктического холода. Такой прогноз дала кандидат географических наук Вера Балабух. По ее словам, самым холодным зимним месяцем станет январь, но сильных осадков не ожидается.

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