Возможное нападение медведя: в Чернобыльской зоне ранен вожак уникального стада одичавших коров. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
1,4 т.
В Чернобыльской зоне специалисты зафиксировали, что вожак известного стада одичавших коров бык Рябко получил серьезные ранения. Вероятно это произошло в результате нападения медведя.

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

Что известно

"Тревожные новости из стада одичавших коров. Во время очередной экспедиции специалисты обнаружили раненого вожака – чернорожего быка Рябка. Сначала животное лежало в окружении стада, но впоследствии поднялось и двинулось вместе с другими. Его состояние вызвало беспокойство: сгорбленная осанка, втянутый живот и заметная травма на холке со следами заживления", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили специалисты Зоны, одной из основных версий ранений является нападение медведя, который именно весной активно ищет пищу после выхода из берлоги. Это видно по характеру повреждений в верхней части тела, с вероятными следами когтей и укусов. Не исключено, что Рябко мог пострадать, защищая стадо, ведь сейчас его защитный потенциал может быть ниже, чем раньше.

Как отметили в Заповеднике, на этой территории уже фиксировали присутствие косолапых и случаи их охоты на крупных копытных. Несмотря на то, что раны не выглядят свежими, ситуация остается под наблюдением ученых.

"Этот случай еще раз напоминает: даже одичавшие стада – это часть дикой природы, где действуют суровые законы выживания", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне заметили маленького хищника, который является инвазивным видом для этой местности. Американская норка, а речь идет именно о ней, является ловкой охотницей, которая отпугивает врагов запахом.

