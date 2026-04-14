В сети показали, как выглядели завод Roshen и Демеевка в 1880-х годах. Уникальные фото
В Киеве, начиная со второй половины XIX века, на Демеевке работал завод, который обеспечивал потребности города в сахаре. Благодаря старым фото 1880-х годов мы можем увидеть, как выглядела эта местность и производство, которое в наши дни известно как Киевская кондитерская фабрика "Roshen".
Архивные снимки опубликовали на странице сообщества "Киев на всю жизнь" в соцсети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.
Взгляд в прошлое
"Демеевка, 1880-е годы", – говорится в сообщении.
На опубликованных фото можно увидеть главный корпус всемирно известной фабрики"Roshen", а также рассмотреть, как тогда выглядела Демеевка и местность, где в наши дни находится Центральный автовокзал Киева.
Киевская кондитерская фабрика "Рошен " – украинская кондитерская фабрика, расположенная на Демеевской площади в Киеве, основанная в 1874 году. Это одно из старейших предприятий Киева, которое трижды меняло название.
В 1886 году на хуторе Демеевка, тогдашнем пригороде Киева, неподалеку от Демеевского сахарорафинадного завода, купцом Валентином Ефимовым была основана "Демеевская паровая фабрика шоколада и конфет".
Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском парке Киева сохранился путь, которому уже около 200 лет. "Танковая дорога", а речь идет именно о ней, пролегает вдоль живописного леса и, по неподтвержденным данным, ранее использовалась для подъема военной техники и оборудования.
