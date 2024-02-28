В сети показали, как выглядели улицы Киева в 1950-х годах на цветных снимках. Архивные фото

Старые цветные снимки дают нам возможность проникнуть в историю столицы Украины и увидеть город совсем другим. Благодаря работе фотографов можно понять, почему Киев получил название "зеленого" города.

Архивные фотографии были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В сети опубликовали фотографии 70-летней давности.

"Киев на цветной пленке, 50-е годы", – говорится в сообщении.

На старых фото можно увидеть, как зеленым был центр столицы Украины, Днепровские утесы, реку, на берегу которой лежит старый город, Олимпийский стадион и другие локации.

Напомним, Гостиный двор без преувеличения является одной из визиток столичного Подола. Благодаря камере фотолюбителя мы можем увидеть, как выглядело его "старое" здание в 1976 году до масштабной реконструкции.

В Киеве трамвай появился в конце XIX века, но сразу начал активно развиваться и завоевал безумную популярность среди горожан. Расцвет этого вида транспорта пришелся на 1950–60-е годы, когда увеличивалась его сеть, а вагоны становились более комфортными.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

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