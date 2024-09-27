В сети показали, как выглядели трамваи на самом красивом маршруте Киева в 1959 году. Уникальное фото

До 2011 года в Киеве существовал отрезок линии трамваев, который можно назвать частью туристического маршрута за свою красоту. Благодаря камере неизвестного фотолюбителя, мы можем увидеть старые вагоны электротранспорта в 1959 году, которые ездили вдоль Набережного шоссе.

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Об этом сообщили в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". К сожалению, больше этой линии электротранспорта не существует.

"Трамвай маршрута №28 на Набережном шоссе двигается в направлении моста Патона. Место – примерно там, где сейчас стоит памятник основателям Киева. 1959 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть часть одного из красивейших маршрутов электротранспорта столицы, который пролегал от моста Патона и до Почтовой площади – пассажиры трамвая могли увидеть Днепр и его острова, в частности – Труханов.

В феврале 2011 года трамвайные маршруты, соединявшие левый и правый берега Киева, окончательно закрыли, а рельсы впоследствии демонтировали.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он вблизи современного здания столичного цирка.

Киев всегда привлекал туристов своей архитектурой и множеством деревьев. Осенью город превращался в палитру художника, которую в 1970-х годах сняла камера фотографа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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