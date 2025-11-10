В сети показали, как выглядел Киев около 120 лет назад. Архивные фото

Старые фотографии – это возможность не только заглянуть в прошлое Киева, но и увидеть, каким был город много лет назад. В частности, в начале 1900-х годов, когда столица активно развивалась.

Архивные фотографии были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Город сильно изменился за это время.

Взгляд в прошлое

"Таким был Киев более 100 лет назад. 1900-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть и узнать знакомые всем киевлянам места – Подол, Михайловский монастырь (какими были оригинальные сооружения до того, как их уничтожили коммунисты), старое здание Центрального железнодорожного вокзала, Софийскую площадь. А также общественный транспорт – конный и электрический трамваи.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и для гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем ощутить атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади велись активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

