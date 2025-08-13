В сети показали, как в 1976 году Северный мост Киева испытывали на прочность грузовиками. Уникальное фото

Северный мост является важной транспортной артерией, которая объединяет правый и левый берег Киева. Благодаря уникальному фото мы можем узнать, каким образом его испытали на прочность перед официальным открытием.

Снимок опубликовали в сообществе "Спрага": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Путепровод является частью Малой окружной дороги.

Взгляд в прошлое

"Киев, 1976 год. Мост, который испытывали на прочность грузовиками. Перед вами редкое фото Северного моста (тогда – Московского) в момент финальных испытаний перед открытием. На него выехали десятки грузовиков, чтобы проверить, выдержит ли конструкция", – говорится и сообщении.

Северный мост (до 2018 года – Московский) – мост через Днепр в Киеве, памятник архитектуры. Введен в эксплуатацию 3 декабря 1976 года. Это был первый вантовый мост в СССР с одним пилоном. Высота пилона – 119 метров, а главный пролёт у левого берега – 300 метров.

Путепровод связывает правобережные жилые районы с жилыми массивами Радужный, Троещина, Воскресенка.

Немного истории

