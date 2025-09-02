В результате вражеской атаки в Белой Церкви погиб мужчина: появились подробности. Фото

В ночь на 2 сентября российская оккупационная армия атаковала Белую Церковь на Киевщине дронами-камикадзе. Вследствие обстрела погиб один человек.

Тело мужчины было обнаружено при ликвидации пожара гаражного кооператива. Об этом в Telegram сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Подробности атаки

По информации ОВА, в Белой Церкви после налета российских дронов фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов. Также произошли пожары на территории гаражного кооператива, торговых и производственных предприятий.

Подробная информация о последствиях российской атаки уточняется.

По словам и.о. городского головы Белой Церкви Владимира Вовкотруба, Белоцерковская громада подвергается атаке вражеских дронов вторую ночь подряд. Он уточнил, что кроме погибшего известно также о пострадавших. Все службы уже работают над ликвидацией последствий.

Также представитель местной власти предупредил, что в некоторых районах возможно задымление. В связи с этим местных жителей просят закрыть окна и сохранять спокойствие.

Что предшествовало

Страна-террорист Россия активно и массированно использует дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. Эта тактика стала одним из ключевых элементов воздушных атак.

В ночь на 1 августа российские войска также атаковали Белую Церковь Киевской области. В городе вспыхнули пожары на предприятиях. Для ликвидации последствий было привлечено более сотни спасателей и десятки единиц техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2025 года силы противовоздушной обороны Украины продолжили активно защищать небо страны и нанесли ощутимые потери врагу. В течение месяца было уничтожено всего 6346 воздушных целей.

