В приложении 'Киев Цифровой' произошел серьезный сбой: что известно

В мобильном приложении"Киев Цифровой" в пятницу, 19 сентября, произошел серьезный сбой. На главной странице вместо доступа к основным возможностям только сообщение о неполадке.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Сколько продлится ремонт, неизвестно.

Что известно

"Сервисы на ремонте. Исправляем временный сбой, чтобы все сервисы работали как следует. Пока открыты только возможности в оффлайне и оповещения о воздушной тревоге", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что на главной странице вместо доступа к основным возможностям только сообщение о неполадке.

Добавим, что в Киеве из-за ночного обстрела со стороны страны-террориста РФ возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере. Специалисты уже работают над решением проблемы.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию для пассажиров столичного общественного транспорта. Теперь пользователи могут оперативно узнать, если, например, вдруг автобус отменят или изменят его маршрут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!