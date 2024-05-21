В "Киевпастрансе" рассказали, что будет с электротранспортом столицы в случае отключения света

В Киеве при отключении энергии на участках движения электротранспорта будут задействованы автобусы. Это касается как троллейбусов, так и трамваев.

Об этом рассказал спикер КП "Киевпастранс" Олег Грищак, передает телеканал "Киев". Город уже подготовился к возможным чрезвычайным ситуациям.

"Конечно, если где-то нет света, то на (этом. – Ред.) участке (движения электротранспорта. – Ред.) будем выпускать автобусы. То есть, если мы говорим о скоростном трамвае – если половина участка обесточена… Надо готовиться к этому, и мы готовы – нужно будет выпускать автобус-дублер (маршрута. – Ред.)", – уточнил Грищак.

Напомним, в Киеве во вторник, 21 мая, будут применять графики отключения света. Эти мероприятия продлятся в течение всего дня – с 00:00 до 24:00.

Добавим, что на 21 мая в Украине ввели круглосуточные ограничения потребления электроэнергии – лимиты установлены для каждой области на весь день. Это означает, что почасовые графики отключений могут вводить уже с 00:00.

Тем не менее следует учитывать, что фактически свет начнут выключать только при превышении лимитов потребления, подробные данные в течение дня будут публиковать облэнерго для каждой области. Кроме того, в Киевской области вводятся дополнительные ограничения на вечернее и ночное освещение.

Как сообщал OBOZ.UA, причина, по которой отключения электроэнергии стали массовыми именно в мае, а не зимой, когда нагрузка увеличивается из-за необходимости отапливать жилье, заключается в ракетных ударах по энергетике. В результате российских атак были повреждены все большие тепло- и гидроэлектростанции, поэтому они не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.

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