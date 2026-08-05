В Киеве значительно ухудшилось качество воздуха: в чем причина и где ситуация наиболее тяжелая

В Киеве в среду, 5 августа, зафиксировали ухудшение качества воздуха. В частности, это связано с аномально жаркой погодой.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Горожан призвали закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Что известно

"По состоянию на 8:00 5 августа в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Об этом сообщают в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, по данным городской системы мониторинга, фиксируется повышение концентрации приземного озона и взвешенных частиц (пыли). Это обусловлено аномально жаркой погодой, которая способствует их образованию в приземном слое атмосферы.

В то же время из-за пожаров, вызванных вражеской атакой в ночь на 5 августа, а также высокой влажности воздуха (85 %) и слабого ветра загрязняющие вещества не рассеялись в атмосфере. Они скопились в приземном слое воздуха, что привело к временному ухудшению его качества и повышению концентрации продуктов горения и мелкодисперсных частиц.

В городских властях подчеркнули, что это может негативно повлиять на состояние здоровья, прежде всего людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, пожилых людей и беременных.

Для улучшения качества воздуха специалисты рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;

при наличии очистителя воздуха включить его на максимальный режим работы.

"Напоминаем, что индекс качества воздуха отражает текущее состояние и может быстро меняться в зависимости от развития пожарной ситуации", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 5 августа, российские оккупационные войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом ракет оказались Киев и Бровары, также были взрывы в районе Белой Церкви. Жертвами российского террора в столичном регионе стали 17 человек, ещё десятки людей получили ранения.

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