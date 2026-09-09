В Киеве зафиксировано временное ухудшение качества воздуха: что известно

В Киеве в среду, 9 сентября, в одном из районов утром зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. Оно вызвано пожарами, возникшими в результате вражеских атак.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Горожан призвали ограничить длительное пребывание на открытом воздухе.

Что известно

"Из-за пожаров, вызванных вражескими атаками, в Подольском районе наблюдается временное ухудшение качества воздуха", — говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, до улучшения ситуации с качеством воздуха специалисты рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;

при наличии очистителя воздуха включить его на максимальный режим работы.

Следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в среду, 9 сентября, нанесла очередной террористический удар по Киеву. В Дарницком районе города дрон попал в 16-этажный дом, есть пострадавшие.

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