В Киеве зафиксировано временное ухудшение качества воздуха: что известно
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Киеве в среду, 9 сентября, в одном из районов утром зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. Оно вызвано пожарами, возникшими в результате вражеских атак.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Горожан призвали ограничить длительное пребывание на открытом воздухе.
Что известно
"Из-за пожаров, вызванных вражескими атаками, в Подольском районе наблюдается временное ухудшение качества воздуха", — говорится в сообщении.
Как отметили в КГГА, до улучшения ситуации с качеством воздуха специалисты рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
- поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;
- при наличии очистителя воздуха включить его на максимальный режим работы.
Следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".
Как сообщал OBOZ.UA, Россия в среду, 9 сентября, нанесла очередной террористический удар по Киеву. В Дарницком районе города дрон попал в 16-этажный дом, есть пострадавшие.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!