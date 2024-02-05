В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд: известны подробности

В Киеве в воскресенье, 4 февраля, зафиксировали очередной климатический рекорд. Минимальная температура воздуха в Киеве превысила на 2,1°С рекордное значение в 1936 году и составила +4,6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Был побит рекорд, зафиксированный почти 90 лет назад.

"Рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО 4 февраля, минимальная температура воздуха в Киеве превысила на 2,1°С рекордное значение 1936 года и составила +4,6°С", – рассказали климатологи.

В Киеве и Киевской области в понедельник, 5 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду, дождь и мокрый снег, а также порывы ветра 17-22 м/с. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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