В Киеве задержали мужчину, который пьяным с патронами и гранатами гулял по улицам города. Фото

В Деснянском районе Киева правоохранители остановили на улице мужчину, который находился навеселе и нес подозрительный металлический контейнер. Во время осмотра в середине нашли патроны и пять боевых гранат.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, во время отработки территории Деснянского района Киева на улице Братиславской они остановили мужчину, который находился в нетрезвом состоянии и нес подозрительный металлический контейнер зеленого цвета.

"Во время дальнейшей проверки полицейские выяснили, что 39-летний киевлянин переносит боеприпасы, которые по его словам ему недавно подарил товарищ на день рождения. Во время документирования преступления следственно-оперативная группа и взрывотехники изъяли 123 патрона различного калибра, гранаты в количестве 5 штук, корпуса от гранат и взрыватели", – уточнили в пресс-службе.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по факту хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, а боеприпасы направили на экспертизу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области правоохранители разоблачили местного жителя на хранении оружия. Во время обыска у него, в частности, изъяли снайперскую винтовку, автомат и гранаты.

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