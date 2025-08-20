За $11 тыс. организовали уклоняющемуся диагноз: в Киеве разоблачили кардиолога и его посредника. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили кардиолога частного медцентра и его посредника, которые организовали схему уклонения от мобилизации. Стоимость "услуг" злоумышленников составила 11 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. "Бизнесменам" грозит уголовная ответственность.

"Прокурорами Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрениях врачу-кардиологу частного медицинского центра и посреднику. Они помогали врачам государственных медучреждений зарабатывать деньги на установлении военнообязанным фиктивных диагнозов ради их снятия с воинского учета", – рассказали в пресс-службе.

Согласно материалам следствия, злоумышленники направили киевлянина к нужным врачам государственных медицинских учреждений. Там мужчину сначала фиктивно лечили на стационаре, а затем учили как нужно дышать и на что жаловаться, чтобы в дальнейшем получить диагноз "Астма, которая дала осложнения на сердце".

Так, всего за все услуги военнообязанный должен был заплатить 11 тысяч долларов США. Свою цену имело каждое направление на консультацию, каждый этап "диагностики" и "лечения в стационаре". Под контролем правоохранителей мужчина заплатил 5 500 долларов за первичный этап лечения.

"В конце концов он получил заключение о наличии проблем с сердцем из-за бронхиальной астмы. Полученный диагноз и многочисленные выписки из медицинских учреждений в дальнейшем давали возможность военнообязанному быть исключенным с воинского учета", – уточнили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области разоблачили адвоката, которая, по информации следствия, требовала у призывника деньги за влияние на работников ТЦК. Свои "услуги" она оценила в 1200 долларов.

