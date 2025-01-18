В Киеве возобновила работу станция метро 'Лукьяновская': как работает

Станция Киевского метрополитена "Лукьяновская" возобновила работу. Она была временно закрыта из-за ликвидации последствий российского обстрела столицы в субботу, 18 января.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На месте падения обломков продолжают работу оперативные службы.

"Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу. После повреждений, вызванных вражеским обстрелом, станция снова принимает пассажиров", – говорится в сообщении.

Вход и выход работают в направлении ТЦ "Квадрат". Выход в направлении ул. Юрий Ильенко временно закрыт. Работники метрополитена оперативно убрали кассовый зал после повреждений, в том числе остатки стекла и других строительных материалов.

Напомним, Россия в субботу, 18 января, нанесла ракетный удар по Киеву. В результате обстрела в Шевченковском районе столицы погибли и пострадали гражданские, повреждены здания, сгорели авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 17 на 18 января Россия атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, обломками повреждены дома и авто.

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