В Киеве водитель Tesla 'летал' по городу со скоростью почти 200 км/ч. Фото

В Киеве правоохранители остановили еще одного любителя быстрой езды. Водитель автомобиля Tesla "летал" по городу со скоростью 191 км/ч.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю ПДД выписали штраф.

"В Голосеевском районе мы остановили водителя автомобиля Tesla, который двигался со скоростью 191 км/ч. С водителем мы провели профилактическую беседу о недопустимости превышения скорости и вынесли на него постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, более чем на 50 км/ч) КУоАП", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в этом же районе патрульные остановили еще одного нарушителя ПДД – водитель Audi двигался по городу со скоростью 161 км/ч. Ему также вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 КУоАП.

Напомним, что согласно части 1 статьи 122 КУоАП за превышение скорости на 20 км/ч предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 340 гривен. Согласно части 4 статьи 122 КУоАП превышение скорости более чем на 50 км/ч – штраф в размере 1700 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева заметили очередного "героя парковки". Водитель BMW оставил свою машину прямо на газоне, вплотную к детской площадке.

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