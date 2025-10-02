В Киеве во время воздушной тревоги цены на такси 'взлетели' до небес. Фото

В Киеве четверг, 2 октября, во время воздушной тревоги значительно поднялись цены на услуги такси. В частности, поездка с правого на левый берег города стоила 1707 гривен без скидки.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. После объявления об опасности метрополитен в столице останавливается.

Что известно

"Тем временем в Киеве цены на такси сейчас просто взлетели в космос из-за воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях скриншотах можно увидеть, как сильно повысились цены на услуги таксистов. В частности, поездка от улицы Академика Заболотного на ДВРЗ стоила 1707 гривен без скидки. А от улицы Закревского (Троещина) до проспекта Бажана (Дарницкий район) – 766 гривен.

Добавим, воздушную тревогу из-за угрозы атаки российских дронов-камикадзе объявили в 6:39 и по состоянию на 9:00 она все еще продолжалась.

Что предшествовало

Российская армия в среду, 1 октября, нанесла удар по энергетическому объекту в Киевской области, в частности в городе Славутич – город остался без света и частично без воды. Из-за обстрелов опаздывал региональный поезд Славутич – Фастов-1.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 1 октября, на Чернобыльской атомной электростанции возникла чрезвычайная ситуация в результате российского обстрела энергетической инфраструктуры в городе Славутич Киевской области. Из-за перебоев напряжения ГСП "Чернобыльская АЭС" осталось без стабильного электроснабжения.

