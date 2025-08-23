В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы: в городе упал вражеский дрон. Все подробности

В Киеве в субботу, 23 августа, во время воздушной тревоги раздались взрывы. В столичном регионе было зафиксировано присутствие вражеского дрона.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Вражеские БпЛА в центре Черниговщины и на северо-востоке Киевщины, курс юго-западный! Привлечены средства для их сбивания!" – предупредили в пресс-службе.

Впоследствии, в столице объявили воздушную тревогу и было слышно несколько взрывов, вероятно, из-за работы сил противовоздушной обороны. Эту информацию подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – призвал Кличко.

Позже киевский городской голова уточнил, что, по предварительной информации, в Соломенском районе вражеский БпЛА упал на дорогу.

"Возгорания нет. Экстренные службы направляются на место", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, силы обороны Украины в ночь на 23 августа обезвредили 36 ударных и имитационных российских беспилотников. При этом произошли попадания целей и падения обломков в ряде локаций в трех областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!