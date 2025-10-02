В Киеве во время масштабного пожара в многоэтажке спасли 12 человек. Подробности, фото и видео

В Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 12 человек, в том числе двух детей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в четверг, 2 октября, в 06:40 к ним поступило сообщение о пожаре в Голосеевском районе Киева на улице Максимовича.

"По прибытию на место происшествия спасатели установили, что возгорание возникло на девятом этаже 12-этажного жилого дома. Из-за сильного задымления пришлось привлекать дополнительные силы и средства для проведения эвакуации людей. С верхних этажей на свежий воздух было выведено 12 человек, в том числе 2 детей", – уточнили в пресс-службе.

Пожар был локализован в 7:02 на площади 90 кв. м и в 7:52 – окончательно ликвидирован. К тушению было привлечено 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 37 спасателей.

Чрезвычайные ситуации

В Дарницком районе Киева ночью произошел масштабный пожар. Спасатели тушили огонь, который охватил СТО и частный дом на площади 250 кв. м.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева маленький мальчик устроил пожар в гипермаркете. Ребенок взял с прилавка зажигалку и поджег ею картонную коробку с креслом, в результате чего загорелось несколько стеллажей с товаром.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!