В Киеве произошел масштабный пожар: горели СТО и частный дом. Фото и видео

В Дарницком районе Киева ночью произошел масштабный пожар. Спасатели тушили огонь, который охватил СТО и частный дом, на площади 250 квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, в субботу, 27 сентября, в 0:53 к ним поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе в переулке Диканьском.

"Во время проведения разведки, пожарными было установлено, что огонь успел полностью охватить здание станции технического обслуживания и распространился на крышу рядом расположенного двухэтажного частного жилого дома. Руководитель тушения пожара принял решение о привлечении дополнительной техники", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что пожар удалось локализовать в 1:38 на общей площади 250 квадратных метров, и в 1:46 – ликвидировать. К счастью, пострадавших нет.

К ликвидации возгорания было привлечено 35 спасателей, а также 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

