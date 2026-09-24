В Киеве во время атаки РФ был поврежден храм, построенный 120 лет назад. Подробности и фото

В результате террористической атаки РФ в ночь на 24 сентября в Подольском районе был поврежден Свято-Покровский храм. Это самая старая церковь в Мостицком массиве и Виноградаре, построенная 120 лет назад.

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Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Подольской РГА Владимир Наконечный. Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре столицы.

Что известно

"От вражеской атаки пострадал Свято-Покровский храм – церковь 1906 года, самая старая церковь Мостицкого массива и Виноградара", – говорится в сообщении.

Чиновник уточнил, что в результате удара были повреждены окна, купола и старинный фасад из желтого киевского кирпича.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы – действующая церковь УПЦ МП в Киеве, на Приорке.

Стоит добавить, что в Киеве в среду, 23 сентября, во время российской атаки дрон попал в бывший Железнодорожный рынок. В результате этого уникальное модернистское здание, представляющее архитектурную ценность, загорелось.

Что предшествовало

В ночь на 24 сентября Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Оккупационные войска задействовали для нанесения ударов сотни дронов, а также баллистические ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 24 сентября, страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В городе прогремела серия взрывов. Два человека погибли, ещё восемь получили ранения.

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