В Киеве в 9:00 метро остановит движение поездов: что известно

В Киеве в пятницу, 29 августа, в 9:00 киевский метрополитен остановит движение поездов на 1 минуту. В этот момент город почтит подвиг погибших Защитников и Защитниц Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Вечная память и слава Героям!

Что известно

"Сегодня, 29 августа, в День памяти погибших Защитников, в 9:00 киевский метрополитен остановит движение поездов на 1 минуту: город почтит подвиг погибших Защитников и Защитниц. Это символическая остановка в День памяти Защитников и Защитниц Украины, которые отдали жизнь за нашу свободу, – говорится в сообщении.

Пассажиров подземки попросили отнестись с пониманием и остановиться вместе со всеми на минуту, чтобы почтить память Героев.

В КГГА добавили, что в соответствии с технологическими процессами на некоторых станциях поезда будут стоять 4-5 минут.

Что предшествовало

Из-за вооруженного нападения России, которое продолжается с 2014 года, Украина ежедневно теряет своих защитников и защитниц. Надлежащее чествование их памяти стало важной задачей государства и каждого из граждан.

Чтобы отдать дань уважения павшим в календаре официальных праздников была введена особая траурная дата – День памяти погибших защитников Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Андрей Пахомов. Сердце мужественного украинского воина остановилось 24 августа.

