На Киевщине разоблачили работницу банка, которая присваивала деньги умерших клиентов. Подробности и фото

Правоохранители Киевской области разоблачили работницу одного из банков, которая присвоила деньги умерших клиентов. В общем злоумышленница перевели на собственные счета около 500 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, 35-летняя эксперт банка в течение 2020-2021 годов, используя служебный компьютер, входила в учетные записи клиентов, которые уже умерли. Она меняла привязанные к счетам финансовые номера телефонов на подконтрольные ей. Затем злоумышленница переводила средства на собственные счета и банковские карты.

"Сейчас установлено шесть потерпевших, общая сумма нанесенного ущерба составляет около 500 тысяч гривен. По месту жительства фигурантки правоохранители провели обыск, во время которого обнаружили и изъяли вещественные доказательства", – уточнили в пресс-службе.

Следователи сообщили сотруднице банка о подозрении по факту мошенничества, незаконных действий с платежными документами и несанкционированного вмешательства в работу компьютерных систем. Сейчас следователи устанавливают причастность фигурантки к другим фактам противоправной деятельности и полного круга потерпевших.

