В Киеве пьяный мужчина угрожал охраннику ЖК пистолетом и боевой гранатой. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в Дарницком районе угрожал охраннику жилого комплекса гранатой и пистолетом. Во время обысков у него дома нашли небольшой арсенал боеприпасов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, на днях к ним обратился охранник одного из столичных жилых комплексов в Дарницком районе Киева. Он рассказал о местном жителе, который вел себя агрессивно – мужчина громко кричал, употреблял нецензурную лексику, а также угрожал пистолетом и гранатой.

"На место прибыли наряд полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, которые задержали 37-летнего безработного киевлянина. Последний находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог адекватно объяснить свои действия", - уточнили в пресс-службе.

Во время обыска следователи изъяли у нарушителя боевую гранату и пистолет. Кроме того, по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли еще две гранаты, около 300 патронов и четыре магазина к автомату Калашникова. Происхождение оружия и боеприпасов, а также цель их хранения сейчас выясняется.

По данному факту открыто уголовное производство по данному факту задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

Что предшествовало

Утром 23 июля в Подольском районе Киева мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома. Под прицел попал автомобиль, который двигался по дороге.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева вечером вторника, 29 июля, водитель легковушки выстрелил в прохожего из-за замечания по поводу парковки авто. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

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