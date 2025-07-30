В Киеве на Троещине водитель выстрелил в лицо прохожему из-за замечания по парковке авто. Подробности, фото и видео

В Деснянском районе Киева вечером вторника, 29 июля, водитель легковушки выстрелил в прохожего из-за замечания относительно парковки авто. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Стрелку грозит уголовная ответственность.

Что известно

По словам правоохранителей, накануне, около 23:00, они получили сообщение о стрельбе на улице Каштановой от местных жителей. На месте происшествия было установлено, что 46-летний местный житель, выходя из супермаркета, сделал замечание водителю Audi из-за неправильной парковки.

"Во время словесной перепалки руководитель транспортного средства выстрелил несколько раз из оружия в сторону потерпевшего, причинив последнему ранение лица, после чего скрылся на автомобиле", – добавили в пресс-службе.

Что грозит злоумышленнику

По ориентировке патрульные полицейские вскоре разыскали и задержали стрелка – им оказался 19-летний киевлянин. Следователи изъяли оружие, оно будет направлено на проведение экспертизы. По факту хулиганства, совершенного с применением оружия, открыто уголовное производство.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи 296 УК – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщал OBOZ.UA, утром, 23 июля, в Подольском районе Киева мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома. Под прицел попал автомобиль, который двигался по дороге.

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