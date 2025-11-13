В Киеве произошел пожар в детском саду. Подробности и фото

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в частном детском саду. Спасатели тушили огонь, который возник на кухне заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Пожар в детском саду

По словам спасателей, в четверг, 13 ноября, в 9:18 им поступило сообщение о пожаре в Голосеевском районе, на проспекте Науки.

"По прибытии на место было установлено, что возгорание возникло на кухне 1-этажного частного детского сада. Пожар был локализован в 9:40 на площади 10 квадратных метров, а в 9:55 – ликвидирован", – уточнили в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что все дети были выведены на безопасное расстояние персоналом до прибытия пожарно-спасательных подразделений. На месте работало 5 единиц основной и спецтехники, а также 25 человек личного состава. К счастью, жертв или пострадавших нет.

