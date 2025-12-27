В Киеве после российской атаки люди находят обломки 'Шахедов'. Фото и видео

Страна-агрессор РФ в ночь на 27 декабря нанесла комбинированный удар по Киеву, в частности, с помощью "Шахедов". После атаки жители города начали находить обломки сбитых дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в социальных сетях. Призываем граждан не трогать "находки", а сразу вызвать саперов.

Российская атака

"Озеро Тельбин временно получило новый экспонат", – написал один из пользователей, комментируя атаку "Шахеда".

На опубликованных фото и видео можно увидеть момент падения дрона в водоем.

Кроме того, после завершения ночной атаки на Харьковском массиве местные жители начали находить многочисленные обломки российских дронов.

Что предшествовало

В ночь на 27 декабря российские войска устроили массированную комбинированную атаку на Киев – с использованием баллистики, крылатых ракет и ударных дронов. Известно о падении обломков в нескольких локациях и пожар на СТО в Голосеевском районе города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 декабря российские войска атаковали Киевскую область. Под ударами врага оказались объекты критической инфраструктуры, промышленность и жилье людей в нескольких районах области.

