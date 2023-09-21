В Киеве начали готовиться к развертыванию 'пунктов несокрушимости'

В Киеве городские власти готовятся к развертыванию "пунктов несокрушимости". В столице, еще с прошлого года, продолжают работать 20 таких объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, передает Суспільне. В 2022 году в городе работало более тысячи таких пунктов.

Как отметили в КГГА, в настоящее время в Киеве еще с прошлого года продолжают функционировать 20 "пунктов несокрушимости", а еще 462 таких объекта находятся в режиме готовности. Когда именно они снова начнут работать, в ведомстве не сказали.

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"Город принимает все необходимые меры для развертывания и обеспечения функционирования пунктов обогрева на территории города Киева", – отметили в КГГА.

Получить данные о точках размещения "пунктов несокрушимости" и графиках их работы можно будет на официальных сайтах КГГА и районных госадминистраций. Кроме того, планируется возобновить работу карты пунктов обогрева.

В Киевской городской госадминистрации напомнили, что в 2022 году в Киеве функционировало 1011 пунктов. 767 из них – подготовили городские власти, еще 244 – ГСЧС и частные структуры.

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