Из-за обстрела РФ применялись отключения света в ряде областей: заявление "Укрэнерго"

Страна-террористка Россия утром 21 сентября произвела массированный обстрел энергетических объектов Украины. Поэтому повреждение энергообъектов в западном и центральном регионах.

В результате были применены частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго" 21 сентября.

"Из-за последствий первой за 6 месяцев вражеской атаки есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах. Последствия атаки были частичные обесточения в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской. Харьковской областях", – говорится в заявлении компании.

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При этом в "Укрэнерго" отмечают: пока рано делать выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры.

"Пожалуйста, пользуйтесь проверенными источниками информации... По боевым действиям и по другим причинам без света остается 398 населенных пунктов. Кроме последствий ракетной атаки утром, есть повреждения сетей из-за артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах: Донецкой, Запорожье, Харьковской, Херсонской, Сумской. Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных", – добавили в компании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцы снова скупают генераторы. Самые популярные модели – бензиновые на 2,5-3 кВт – пока стоят от 7000 грн. Однако больше всего предложений в ценовой категории 10-15 тыс. грн. По прогнозам продавцов, осенью цены на генераторы могут вырасти на 10%, но дефицит товара не ожидается.

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