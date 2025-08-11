В Киеве на мосту Патона легковушка въехала в ограничитель и перевернулась: у водителя обнаружили более 5 промилле алкоголя. Видео

В Киеве на мосту Патона легковушка на скорости наехала на ограничитель и перевернулась на крышу. Как оказалось, водитель сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения – прибор Драгер даже не смог установили точное количество промилле в крови мужчины.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. На нарушителя ПДД составили сразу три административных материала.

Что известно

"Алкоголь и руль – несовместимы. Киев. На мосту Патона нетрезвый водитель Dacia не справился с управлением, наехал на ограничитель и перевернулся. Однако, к счастью, не пострадал. Осмотр на Драгер показал превышение границ прибора – три стрелки вверх...(более 5 промилле)", – говорится в сообщении.

На нарушителя ПДД составили административные протоколы по факту управления авто в состоянии алкогольного опьянения (штраф 17 тысяч гривен), нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен) и управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов (штраф 425 грн).

Стоит добавить, что 5 промилле – это очень высокий уровень алкоголя в крови, который считается критическим и может быть смертельно опасным. Точное количество водки, которая приведет к такому показателю, зависит от многих факторов, таких как вес человека, пол, скорость обмена веществ и индивидуальная чувствительность к алкоголю. Однако обычно 5 промилле достигается после употребления значительного количества алкоголя, например, нескольких бутылок водки.

Ситуация с аварийностью

