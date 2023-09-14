В Киеве на Майдане простились с защитником Украины, экспрокурором по делу Гонгадзе Сергеем Ярмоленко. Фото и видео

В Киеве в четверг, 14 сентября, прошла церемония прощания с защитником Украины Сергеем Ярмоленко. В мирной жизни он был юристом, в частности, занимался адвокатской деятельностью, а также был прокурором по делу об убийстве Георгия Гонгадзе.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. У Героя остались жена и маленькая дочь (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, в четверг, 14 сентября, на Майдане Незалежности состоялась церемония прощания с защитником Украины Сергеем Ярмоленко. Он погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Провести в последний путь Героя пришли родные, близкие и побратимы.

Он служил в составе 207 батальона 241 бригады территориальной обороны (Шевченковский район Киева). Затем участвовал в боях в Донецкой области. Был младшим лейтенантом во рту огневой поддержки. В 2022 году Сергей был награжден отличием президента "За оборону Украины".

В мирной жизни Сергей Ярмоленко занимался адвокатской деятельностью, являлся координатором направления международного сотрудничества Экспертного комитета по вопросам развития сферы искусственного интеллекта при Министерстве цифровой трансформации. Выпускник Украинской школы политических студий в 2017 году. Любил спорт: занимался бегом, участвовал в благотворительных марафонах.

Похоронят защитника Украины в Винницкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чигирине Черкасской области простились с воином-минометчиком Андреем Черным. Он был призван в ряды ВСУ в 2022 году в рамках общей мобилизации.

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