В Киеве на Дарнице нашли обломки вражеского дрона-камикадзе с боевой частью. Фото
В лесополосе Дарницкого района Киева местные жители обнаружили обломки вражеского БпЛА с не детонированной боевой частью. Саперы изъяли опасную находку для дальнейшего уничтожения на спецполигоне.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.
Что известно
По словам правоохранителей, сообщение о подозрительном предмете в лесополосе в Дарницком районе поступило от граждан, которые проходили неподалеку.
"На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы полиции Киева. Они тщательно обследовали территорию и установили, что среди обломков беспилотника находится боевая часть с взрывателем. Полицейские изъяли обломки дрона и взрывчатку, которую доставили на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения", – уточнили в пресс-службе.
Опасные находки
В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, который пострадал в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.
Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.
