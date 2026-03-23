В Киеве мужчина, угрожая пистолетом, пытался ограбить обменник. Видео и фото

В Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, пытался ограбить пункт обмена валют на Подоле. Злоумышленник, угрожая пистолетом, требовал у кассирши финансового учреждения деньги, но услышав сигнал тревожной кнопки – убежал.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, они получили сообщение о том, что в пункт обмена валют на улице Константиновской зашел неизвестный мужчина в маске, и, направив пистолет на кассира, стал требовать деньги. 54-летняя работница финансового учреждения мгновенно нажала тревожную кнопку – услышав сигнал, злоумышленник выбежал из помещения.

"Оперативники районного управления и столичного главка полиции совместно с аналитиками криминального анализа установили личность нападавшего. Им оказался 40-летний житель столицы", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника нашли и задержали Украины на одной из улиц Голосеевского района. Во время обыска его квартиры изъят пистолет и другие вещественные доказательства. По факту разбойного нападения, совершенного в условиях военного положения, начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!