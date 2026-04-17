В Киеве мужчина нарисовал граффити в салоне трамвая, а потом спасался бегством: история получила продолжение. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству в Подольском районе. Злоумышленник во время движения рисовал граффити на стенах в салоне трамвая, а когда ему сделали замечание – разбил окно и убежал.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

По словам правоохранителей, на днях они получили сообщение от водителя трамвая о том, что на одной из улиц Подольского района, во время поездки в салоне неизвестный мужчина разрисовывает стены аэрозольным баллончиком.

Было установлено, что мужчина начал рисовать граффити на стенах. От резкого запаха краски одной из пассажирок стало плохо и она обратилась к водителю с просьбой вызвать скорую медицинскую помощь. Последний сообщил об инциденте экстренные службы, а злоумышленник тем временем разбил стекло в вагоне и скрылся.

"Полицейские установили и задержали 25-летнего правонарушителя в порядке ст. 298-2 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – уточнили в пресс-службе.

По факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Задержанному грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

