В Киеве изменили график реверсного движения через реку Десенка: все подробности

В Киеве с понедельника, 18 августа, был изменен порядок реверса на мосту через реку Десенка. Соответствующее решение приняли в связи с текущей интенсивностью движения

Видео дня

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает пресс-служба ведомства. Контроль за соблюдением нового порядка обеспечивают экипажи патрульной полиции.

Что известно

"С сегодняшнего дня, 18 августа, на мосту через реку Десенка изменен порядок реверса в связи с текущей интенсивностью движения", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, в частности, с 18 августа с 16:00 три полосы будут работать в направлении левого берега, одна – в сторону правого. Со вторника, 19 августа, до 10:00 – три полосы будут действовать в направлении правого берега, одна – в сторону левого. Далее ориентировочно с 10:00 до 16:00 движение будет организовано двумя полосами в каждом направлении.

"В Департаменте транспортной инфраструктуры отмечают, что реверсное движение на мосту введено в экспериментальном режиме на время ремонтных работ. Поэтому временные интервалы могут корректировать в зависимости от актуальной дорожной ситуации. Водителям рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах КГГА", – добавили в пресс-службе.

Водителей призывают быть внимательными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и учитывать изменения при планировании поездок.

Что предшествовало

В Киеве с 9 мая и ориентировочно до конца 2025 года на мосту через реку Десенка частично ограничили движение транспорта. Специалисты начали здесь ремонтные работы.

С четверга, 14 августа, на столичном мосту через реку Десенка ввели реверсное движение. Изменения связаны с ремонтом моста, что приводит к заторам на этой локации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве почти на год перекрыли движение по пешеходному мосту через улицу Саперно-Слободскую в Киеве. Он ограничен с 10 июля и, ориентировочно, до июня 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!