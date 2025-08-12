В Киеве на одном из мостов из-за ремонта введут реверсное движение: что известно

В Киеве с четверга, 14 августа, на мосту через реку Десенка вводят реверсное движение. Изменения связаны с ремонтом моста, что приводит к заторам на этой локации.

Об этом проинформировали в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает пресс-служба ведомства. Путепровод был построен в 1974 году, последний капитальный ремонт проводили в 2005 году.

Что известно

"С 14 августа на мосту через реку Десенка в экспериментальном режиме в сотрудничестве с Патрульной полицией Киева вводят реверсное движение. Изменения связаны с ремонтом моста, что приводит к значительному замедлению движения транспорта", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, разработано расписание работы реверса на путепроводе:

утром будут работать 3 полосы с левого на правый берег, 1 полоса – в обратном направлении;

ориентировочно с 14:00 будут работать 3 полосы движения к левому берегу, 1 – к правому;

в выходные – по 2 полосы движения в каждом направлении.

За соблюдением нового режима движения в первые дни будут следить экипажи патрульной полиции. В Департаменте призвали водителей внимательно следить за дорожными знаками, соблюдать правила дорожного движения и планировать маршруты с учетом изменений.

Что предшествовало

В Киеве с 9 мая и ориентировочно до конца 2025 года на мосту через реку Десенка частично ограничили движение транспорта. Специалисты начали здесь ремонтные работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве почти на год перекрыли движение по пешеходному мосту через улицу Саперно-Слободскую в Киеве. Он ограничен с 10 июля и, ориентировочно, до июня 2026 года.

