В Киеве из-за жары ввели тепловой режим для грузовиков

В Киеве в воскресенье, 20 августа, был введен тепловой режим. Поэтому действует временное ограничение движения, которое распространяется на тяжеловесный транспорт.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Решение было принято для сохранения дорожного покрытия.

"На территории столицы введен тепловой режим. Временное ограничение дорожного движения распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн и касаются как въезда в Киев, так и передвижения по городу", – предупредили правоохранители.

В патрульной полиции уточнили, что время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом.

"Друзья, напоминаем, что главная цель этих мер – сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в воскресенье, 20 августа, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +35°С.

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