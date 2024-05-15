В Киеве ДТП спровоцировали многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в среду, 15 мая, утром на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробка наблюдается на проспекте Романа Шухевича (ДТП, ремонтные работы на Северном мосту), почти без проблем идут машины по проспекту Степана Бандеры, однако есть небольшая тянучка на улице Елены Телиги. Тяжело едет транспорт по улицам Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", по проспекту Леонида Каденюка, а также по участку от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до съезда с моста Патона (по информации Google на мосту произошло несколько ДТП) . Тянутся машины на Броварском проспектах и Георгия Нарбута (от парка "Победа" в сторону Дарницы), а также улицы Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста – ДТП).

Есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках от Совских прудов и до пересечения с улицей Максима Кривоноса). Тянет транспорт на улице Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач), есть небольшие проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и тянутся авто на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Как всегда, есть тянучки на улицах Богатырской, Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Пробка возникла на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также небольшие проблемы с движением авто на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская").

Пробка наблюдается на Берестейском проспекте (от въезда в город и до станции метро "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади), и на бульваре Тараса Шевченко. Тянутся машины на проспектах Леся Курбаса (ДТП) и Любомира Гузара, а также на улице Борщаговской и на отдельных участках Большой Окружной дороги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить водителя Audi TT, который летом 2023 года устроил смертельное ДТП на Броварском проспекте. Злоумышленник на скорости въехал в колонку на автозаправочной станции, в результате чего произошел масштабный пожар.

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