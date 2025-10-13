В Киеве директор языковой школы назвала родителей 'фашистами' из-за просьбы разговаривать с детьми на украинском: подробности скандала

В Киеве в детской языковой школе Helen Doron возник языковой скандал. Сотрудница заведения якобы начала оскорблять матерей малышей из-за требования общаться с детьми на украинском и назвала их "фашистами".

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщила Елена Корус. Впоследствии на инцидент отреагировали сети центров учебных заведений.

Что известно

По словам киевлянки, ее ребенок учится в заведении в Голосеевском районе на улице Юлии Здановской. В отделении международной школы английского языка Helen Doron во время одного из занятий, когда дети не слушались, в помещение зашла владелица школы. Она обратилась к детям на русском языке.

Елена сделала замечание директору относительно такого общения и попросила перейти на украинский, потому что "часть детей русский не понимают". К конфликту присоединилась еще одна мама, которая также выразила недовольство и сказала, что ее сын "тоже не понимает русский". После этого директор начала кричать на присутствующих.

"Эта особа кричала, что она здесь 25 лет живет, а мы ничего не понимаем. Требовала фамилии, рассказывала о непослушных детях. Мы ей говорили, что существуют другие инстанции, которые могут ей объяснить суть законодательства... Потом она начала кричать, что мы фашисты. То есть люди, которые хотят слышать украинский в Украине, – фашисты", – написала Корус.

После скандала муж директора пытался уладить ситуацию, "однако извинений не было".

"Тогда новая администратор подошла и извиняться, и объяснять, что она не в курсе была, что оно такое ... К разговору подключилась третья возмущенная мама. Администратор в шоке, учителя в шоке. Мы, конечно же, перейдем на другие английские курсы", – добавила киевлянка.

Впоследствии на своей странице в соцсети Facebook она сообщила, что Helen Doron Ukraine отреагировали на инцидент.

"Helen Doron Ukraine ответили мне в Instagram, что компания уже приняла необходимые меры, пока без уточнений, но, конечно, ждем новостей. Также предлагают нам перейти в их соседний учебный центр, где адекватное руководство", – резюмировала Елена.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области местные жители были возмущены тем, что в одном из заведений включили музыку российского исполнителя. На инцидент оперативно отреагировали правоохранители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!