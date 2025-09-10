УкраїнськаУКР
В Киеве задержали мужчину, который за $12 тыс. переправлял уклонистов в Евросоюз. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
219
В Киеве задержали местного жителя, который, по информации следствия, причастен к организации схемы для уклонистов. Свои услуги "бизнесмен" оценил в 12 тысяч долларов США за переправку в ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Правоохранители Киева пресекли деятельность мужчины, который совместно с проводниками обеспечивал незаконный выезд военнообязанных в страны Евросоюза. Отмечается, что организатором схемы оказался 35-летний житель столицы, который организовал незаконный "бизнес".

Злоумышленник подыскивал "клиентов" среди мужчин призывного возраста и за вознаграждение в 12 тысяч долларов обещал обеспечить им беспрепятственное пересечение государственной границы вне пунктов пропуска. Дальнейшей переправкой занимались его сообщники, личности которых сейчас устанавливают следователи.

"Следователи территориального подразделения при поддержке работников криминальной полиции, сотрудников СБУ, а также оперативников 27 пограничного отряда имени героев Карпатской Сечи задержали фигуранта во время получения средств от одного из призывников", – уточнили в пресс-службе.

По факту организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная группой лиц из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины), ведется досудебное расследование. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали военнослужащего, который, по информации следствия, обещал двум мужчинам за вознаграждение посодействовать в оформлении отсрочки от службы и снятии с розыска. Стоимость "услуг" составляла 35 тысяч долларов США.

