В Киеве будут менять маршрут автобусы, которые курсируют через Подольский мост. Стали известны причины

В Киеве во время воздушной тревоги автобусы, курсирующие через Подольский мостовой переход, будут менять маршруты. Обновления в движении общественного транспорта начнут действовать с понедельника, 20 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Для пассажиров разработаны новые схемы движения транспорта.

Что известно

"С 20 октября во время воздушной тревоги автобусы, курсирующие через Подольский мостовой переход, будут менять маршруты. Речь идет об автобусных маршрутах № 110, 111, 112", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в КГГА, транспорт будет курсировать по двум алгоритмам. Маршрут и его номер будут зависеть от того, где автобус будет находиться во время объявления воздушной тревоги. В то же время маршрут общественного транспорта, курсирующего с левого на правый берег, остается неизменным независимо от объявления воздушной тревоги.

"Во время воздушной тревоги обращайте внимание на номер маршрута! Именно номер автобуса подскажет, по какой схеме он будет двигаться дальше. Это поможет быстро сориентироваться и выбрать свое направление", – уточнили в пресс-службе.

Чтобы ознакомиться более подробно с маршрутами курсирования автобусов № 110, 111 и 112 во время воздушной тревоги, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию для пассажиров столичного общественного транспорта. Теперь пользователи могут оперативно узнать, если, например, вдруг автобус отменят или изменят его маршрут.

