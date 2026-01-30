В Киеве 'бизнесмены' продавали поддельные доллары США высокого качества: предлагали партию 'валюты' в 100 тысяч. Фото

В Киеве разоблачили молодых людей, которые продавали поддельные американские доллары. "Валюту" в размере 100 тысяч, высокого качества, предлагали купить за половину номинальной стоимости.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. "Бизнесменам" грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры двум 23-летним мужчинам сообщено о подозрении в незаконном хранении, перевозке и сбыте поддельных долларов США", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что мужчины сбывали в Киеве поддельную американскую валюту купюрами по 100 долларов – подделки были высокого качества. Клиентам их продавали за половину номинальной стоимости, то есть за 1000 поддельных покупатели должны были заплатить 500 настоящих.

На первый раз клиентам предлагали приобрести небольшую сумму, а впоследствии готовы были продать до 100 тысяч долларов США. Сейчас задокументированы факты сбыта "валюты" на сумму 2 тысячи.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту хранения, приобретения, перевозки, а также сбыта поддельной иностранной валюты, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч.ч. 1, 2 ст. 199 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут получить фальшивые доллары при продаже вещей через интернет. Такая схема была разоблачена в Киеве: мошенник через онлайн-объявления находил продавцов подержанной техники Apple, встречался с ними и рассчитывался фальшивыми 100-долларовыми купюрами.

