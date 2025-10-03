В Киеве в пятницу на днях в социальных сетях анонсировали проведение концерта русскоязычных исполнителей. На это событие отреагировали в КГВА, напомнив, что в столице действует мораторий на публичное использование такого "культурного продукта".

Соответствующая жалоба уже была направлена в правоохранительные органы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

На днях исполнитель Andrew Skat анонсировал в Telegram концерт в столичном заведении отдыха Panorama Bar.

Мужчина в августе 2024 года уже попадал в скандал из-за исполнения русскоязычных песен. Активисты тогда установили, что он и несколько других певцов продолжают петь русскоязычный репертуар, а также имеют активные аккаунты в сети "Вконтакте" и платят налоги через Яндекс Музыку.

На анонсированное выступление отреагировал начальник КМВА Тимур Ткаченко, который сразу предупредил, что "русский рэп" в столице Украины никто не будет толерировать".

"Получил информацию, что определенные "музыканты" сегодня решили устроить концерт в одном из баров Киева, где планируют читать свой русскоязычный рэп. Для тех, кто забыл, напоминаю: Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Поэтому превентивно обращаюсь в правоохранительные органы. "Концерта" не будет", – подчеркнул Ткаченко.

Следует добавить, что позже певец сообщил о том, что концерт отменен.

Как сообщал OBOZ.UA, первая леди Украины Елена Зеленская во время интервью для британского издания The Times выразила разочарование тем, что известная оперная певица Анна Нетребко снова появилась на сцене ведущей европейской оперы. Лишь недавно доверенное лицо Путина Нетребко спела в Королевском оперном театре в Лондоне.

