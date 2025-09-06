В Киеве 6-7 сентября отмечают День рождения Андреевского спуска: какие мероприятия запланировали

В первые выходные сентября в Киеве будут праздновать День рождения Андреевского спуска. В течение 6-7-го числа на самой известной улице столицы проведут фестиваль искусства, музыки и поэзии.

Об этом сообщили OBOZ.UA в общественной организации "Андреевский спуск". Посетить мероприятия может каждый желающий – вход на все события свободный.

Так, в первые выходные сентября одна из самых известных исторических улиц столицы Андреевский спуск будет отмечать свой День рождения. В честь праздника запланировано проведение масштабного художественного фестиваля. Он объединит музыкантов, поэтов, художников и гостей со всей Украины и продлится 6-го и 7-го числа с 12:00 до 20:00.

"Уже восьмой год подряд в этом сакральном месте столицы мы собираемся, чтобы почтить силу украинской культуры. Здесь всегда царит дух творчества, веры в независимость, несокрушимость и победу. И именно благодаря мужеству и самоотверженности наших защитников из Вооруженных сил Украины мы сегодня можем проводить этот фестиваль – открыто, свободно, с любовью к жизни. Во время, когда воздушные тревоги, потери и вызовы войны стали частью нашей реальности, мы особенно ценим рвение, с которым украинцы противостоят врагу", – рассказала главный организатор мероприятия Татьяна Митрофанова.

Она отметила, что нынешнее празднование – это не просто День рождения любимой киевской улицы. Это и акт культурного сопротивления, художественный ответ на попытки сломить дух украинцев.

Фестиваль начнется 6 сентября утренним забегом "За Мир", и состоятся поэтически-музыкальная мистерия, выступления танцоров и мастер-классы по ретротанцу. Также по киевским улицам проедет велосипедный ретрокруиз, а вечером гостей ждет концерт с современными интерпретациями народных украинских песен. Завершится день выступлением Николая Марусика.

В воскресенье, 7 сентября, впервые на Андреевском спуске будут звучать произведения в исполнении военного оркестра Национального университета обороны Украины под руководством военного дирижера, майора Дмитрия Дехтярева.

Программа фестиваля предусматривает выступления более десяти коллективов, среди которых Вышгородский детско-юношеский духовой оркестр "Водограй", оркестр "Гармония" из Таращи. А также образцовый любительский духовой оркестр "Берег" из Ривненской области и студия эстрадно-духовой музыки "Сувенир" из Киева. Традиционно к празднованию присоединится Капелла им. Л. Ревуцкого – единственный в Украине профессиональный академический мужской хор, который восьмой год подряд украшает фестиваль своим выступлением.

Отдельное внимание посетителям мероприятий стоит обратить на поэтическую сцену, где выступят более десяти авторов, среди которых поэтесса из Мариуполя Оксана Стомина, этномузыковед Дара, писательница Ирэна Вазерцева, digital-поэтесса Видверта Берта, а также рекордсменка Украины Ирэна Слута, которая читала собственные тексты непрерывно в течение 24 часов.

"На этот раз фестиваль имеет особую цель – он благотворительный. В течение двух дней будут собираться донаты на ремонт РЭБ-оборудования для 7-й бригады, где уже четвертый год служит военный, художник Николай Марусик, который приедет специально с фронта, чтобы выступить перед гостями. Этот фестиваль – не просто культурное событие. Это жест благодарности, поддержки и веры в победу," – подытожила Митрофанова.

