Какой праздник отмечают 6 сентября: все об этом дне

6 сентября – день, объединяющий духовные традиции, уважение к работникам государственных сервисов, заботу о природе и даже празднование кулинарных или стилистических предпочтений. Он напоминает, что в мире есть место и для серьезных событий, и для легких, шутливых праздников, которые добавляют красок повседневности.

Православные верующие сегодня чтят память мучеников Евдоксия, Зинона и Макария и воспоминание чуда Архистратига Михаила. В мире отмечают Международный день бекона, Всемирный день бороды, Международный день осведомленности о грифах, День борьбы с прокрастинацией. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 6 сентября

Церковные праздники

В этот день церковь отмечает воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонах. По преданию, именно архангел Михаил спас храм и источник в малоазийском городе Хоны от разрушения язычниками. Верующие считают его небесным защитником, символом мужества и победы добра над силами зла.

6 сентября также почитаются святые мученики Евдоксий, Зинон и Макарий, пострадавшие за веру в первые века христианства. Их имена символизируют духовную стойкость и готовность отдать жизнь за свои убеждения.

День администратора центра предоставления административных услуг (ЦНАП в Украине

Этот профессиональный праздник установлен для работников ЦНАП, которые ежедневно обеспечивают граждан быстрым и удобным доступом к государственным услугам. Именно они помогают оформить паспорта, регистрационные документы, разрешения и другие важные бумаги.

Международный день бекона

Символическая и одновременно забавная дата, которая стала популярной среди любителей кулинарии. Хотя праздник и неофициальный, но его охотно отмечают кулинарные сообщества, рестораны и даже шеф-повара.

Всемирный день бороды

В первую субботу сентября в мире отмечают День бороды. Это дата для всех, кто ценит мужской стиль, традицию носить бороду и искусство барберинга. Барбершопы в этот день часто проводят акции и специальные мероприятия, а владельцы бород с гордостью демонстрируют свой образ.

Международный день осведомленности о грифах

Менее известный, но важный экологический праздник. Его цель – привлечь внимание к проблеме сохранения грифов – крупных птиц, которые играют значительную роль в природных экосистемах. Из-за уничтожения среды обитания и отравления дикой природы эти птицы оказались под угрозой.

День борьбы с прокрастинацией

Это праздник с ноткой иронии: он напоминает нам, что постоянное откладывание дел "на потом" может мешать достигать целей. В этот день принято мотивировать себя завершать давно запланированное и учиться правильно распределять время.

Исторические события 6 сентября

1770 – началось строительство Александровского форштадта, из которого впоследствии вырос город Александровск (теперь Запорожье).

1819 – Томас Бланчард запатентовал токарный станок.

1873 – создана Шотландская федерация футбола, одна из старейших в мире.

1891 – сойдя с парохода "Орегон" в порту Квебек, уроженцы с. Небылов Иван Пилипов и Василий Елиняк начали волну украинской эмиграции в Канаду.

1928 – Народный комиссар образования УССР Скрипник Николай Алексеевич утвердил "Украинское правописание 1928 года", который еще назывался "скрипниковский", "харьковский", действовавший до 1933 года.

1939 – Третий Рейх оккупировал Краков.

1952 – в Женеве подписана Всемирная конвенция об авторском праве.

1991 – на заседании Госсовета СССР признана независимость Литвы, Латвии и Эстонии.

2007 – Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету "Иван Богун" из серии "Герои казачества".

2022 – начало контрнаступления Украины в Харьковской области.

Кто родился 6 сентября

1757 – Мари Жозеф де Лафайет, французский политический деятель, участник трех революций: Американской войны за независимость, Французской революции и Июльской революции 1830 года.

1766 – Джон Дальтон, британский химик и физик, известный теорией корпускулярного строения материи и исследованиями цветной слепоты.

1863 – Дмитрий Граве, украинский математик.

1892 – Эдвард Виктор Эпплтон, британский физик, лауреат Нобелевской премии 1947 года "за исследование физики верхних слоев атмосферы, особенно за открытие так называемого слоя Эпплтона".

1906 – Луис Федерико Лелуар, аргентинский биохимик французского происхождения, лауреат Нобелевской премии 1970 года.

1908 – Льюис Эссен, британский физик, создатель кварцевых и атомных часов

1924 – Михаил Брайчевский, украинский историк.

1957 – Жозе Сократеш, португальский политический деятель, премьер-министр Португалии.

В этот день умерли:

1566 – Сулейман I Великолепный, османский султан (1520–1566), самый выдающийся правитель Европы XVI в., женой которого была Роксолана.

1978 – Адольф Дасслер, бизнесмен, разработчик различных видов спортивной обуви и снаряжения, распространенных ныне в мире. Основатель компании по производству спортивной продукции "Adidas".

2007 – Лучано Паваротти, итальянский тенор.

2021 – Жан-Поль Бельмондо, французский актер.

