В КГГА рассказали, сколько новогодних деревьев сдали киевляне в пункты утилизации. Фото

В Киеве с 4 по 31 января в пункты приема принесли около 7 тысяч новогодних деревьев. Больше всего – жители Дарницкого и Подольского районов столицы.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопив, передает пресс-служба ведомства. В этом году елки и сосны принимали на 44 специальных локациях.

"Как видим, в этом году количество новогодних деревьев, которые киевляне принесли на экологическую утилизацию, возросло. Если год назад было собрано почти 4 000 сосен и елок, то в этом году около 7 000 хвойных. Связываем это с тем, что значительная часть киевлян вернулась в город, а также увеличение пунктов приема новогодних деревьев в столице. Больше всего – жители Дарницкого и Подольского районов", – уточнил Прокопив.

В КГГА напомнили, что в 2024 году количество пунктов приема хвойных деревьев выросло с 17 до 44. В настоящее время они уже прекратили работу, однако отдать елку или сосну на экологическую утилизацию сохраняется. Киевляне, которые до сих пор не успели воспользоваться услугой, могут это сделать, посетив в рабочее время производственные базы районных подразделений Київзеленбуду.

Напомним, во время экологической утилизации хвойных деревьев образуется щепа, используемая в зеленом хозяйстве. В частности, специалисты мульчируют лунки молодых деревьев – для защиты от перемерзания корней и сохранения влаги в жаркие летние месяцы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве коммунальщики обрабатывали хвойные деревья, чтобы предотвратить случаи самовольной вырубки перед новогодними праздниками. Такие елки и сосны обозначали предупредительными табличками.

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